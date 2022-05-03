Окупанти перемістили до Ізюма батарею важких самохідних мінометів - Генштаб ЗСУ

Для підтримки своїх дій ворог перевіз з території Бєлгородської області.

У район міста Ізюм армія РФ перевезла батарею важких самохідних мінометів “Тюльпан” калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню “Смерч”.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, противник також не припиняє проведення наступальних дій на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями і тимчасово окупованим Кримом.

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