Окупанти перемістили в Брестську область дивізіон "Іскандер-М": є загроза ракетних ударів з Білорусі

Окупанти перемістили в Брестську область дивізіон "Іскандер-М": є загроза ракетних ударів з Білорусі

В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з території республіки.

Про це повідомили 28 травня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Крім того, угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж рубежів.

Продовжується підготовка офіцерів запасу для потреб комплектування підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони у білоруських навчальних закладах.

Нагадаємо, розпочалась 94 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують штурм на Донбасі, але успіху не мають, ЗСУ відбили вісім атак країни агресорки протягом доби. Детальніше про ситуацію на фроні - у ранковому зведенні 28 травня.

Читайте також: