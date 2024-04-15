Окупанти перемістили зусилля на Запорізькому напрямку: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні

Ситуація на півдні України залишається напруженою – російські окупаційні війська не припиняють штурмів. Водночас ворог дещо переорієнтував свої зусилля на Запорізькому напрямку.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі FREEДОМ.

"Наприклад, якщо говорити про Запорізький напрямок у нашій операційній зоні, то тут зусилля ворога переміщені у напрямку Донецької області — Старомайорського. Там більшість штурмів минулої доби — вісім. І одного разу все-таки наважилися перевірити щільність оборони неподалік Роботиного", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що на плацдармі лівого берега на Херсонському напрямку ворог чотири рази намагався піти штурмом. Однак в результаті втратили 60-70% особового складу.

За її словами, у противника виникають проблеми із формуванням штурмових груп. Ворог продовжує вишукувати підрозділи, які готові формувати такі штурмові групи.

"Тому що навіть за наявності такої кількості живої сили є проблеми із формуванням штурмових підрозділів", - розповіла Гуменюк.

Окупанти також намагаються підтримувати чисельність свого угруповання "Днепр" в межах 70 тис., час від часу проводячи ротацію із підрозділами, які беруть участь у більш напружених боях на сході України.

"Декілька підрозділів, причому спеціалізованого профілю – десантно-штурмові, спецпризначенці – були переміщені з третьої лінії глибокого тилу ближче до лінії зіткнення, тому що втрати особового складу штурмовиків серйозні і щодня необхідно поповнювати", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, Путін віддав наказ взяти Часів Яр до "символічної дати" – росіяни активізувалися та тиснуть на місто (мапа).

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