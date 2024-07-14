Окупанти переорієнтовують сили з Торецького напрямку на два інших – Волошин про ситуацію на фронті

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів про оперативну ситуацію на фронті. За його словами, окупаційні війська Росії намагаються розтягувати сили і засоби Збройних сил України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він, зокрема пояснив, чому окупанти переорієнтовують скупчення сил з Торецького напрямку на Времівський й Куп'янський.

"Ворог, звісно ж, намагається розтягувати сили і засоби наших Сил оборони... І звісно, щоб атакувати на різних напрямках. Тобто, на одному він перегрупувався, провів активні бойові дії і бачить, що у нього не виходить просуватися вглиб території нашої оборони, і ворог тоді намагається на іншому напрямку проводити активні штурми і бойові дії", - пояснив він.

Окупанти підтримують свої дії активними артилерійськими і мінометними обстрілами.

Речник ОСУВ "Хортиця" також прокоментувати те, що ЗСУ мають шанси витіснити росіян із Часового Яру.

"Маємо надію на те, що ми дотиснемо ворога і Сили оборони не дадуть йому просунутися далі, ніж він є. Наразі ворог зруйнував мікрорайон "Канал" і намагається там проводити активні бойові дії. Звісно ж, Сили оборони матимуть змогу, і у першу чергу, будуть витісняти ворога як тільки буде нагода, і зокрема, з того місця, де він зараз перебуває, і чим далі від околиць Часового Яру, адже ворог на тому напрямку не полишає спроб, активно проводить як штурмові дії, так і обстріли", - резюмував Назар Волошин.

Нагадаємо, РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках – ексречник Генштабу розповів про плани ворога.

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