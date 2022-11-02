Окупанти переправляють вантажівки через Маріуполь через обмежений рух Кримським мостом – Андрющенко

Радник мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що росіяни активно використовують місто, як логістичний шлях до Криму.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Росіяни активно проводять логістику через Маріуполь. Сухопутний коридор через Маріуполь, про який вони мріяли, працює. Щодо цивільних осіб ніякого руху не спостерігається в жоден бік. Від 27 жовтня росіяни заборонили вʼїзд вантажівок на Кримський міст. Тому всі вони їдуть через Маріуполь", - розповів Андрющенко.

Андрющенко також додав, що окупанти активно ремонтують дороги на окупованих територіях Донецької області.

"Маріуполем взагалі ніколи не проїздили вантажівки вагою 40 тонн. Це завжди було заборонено. Зараз же росіяни не соромляться проїжджати містом. Навіть корки зʼявились через ці великі тягачі. Тому окупанти ремонтують та приводять до ладу дорогу з Новоазовська до Криму. А також йде ремонт усіх доріг на окупованих територіях Донецької області", - додав він.

Ситуація у Маріуполі

Росіяни змусили усіх бюджетників здати українські паспорти під загрозою арешту. Наразі йдеться про освітян, медиків та працівників адміністрацій.

Окупанти продовжують зносити зруйновані будинки в Маріуполі, які самі ж знищували.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники, які і спричинили енергетичну катастрофу в місті, вирішили "допомогти" людям і роздали їм обігрівачі, однак у місті немає світла.

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