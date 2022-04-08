Окупанти перешкоджають евакуації з вільної частини Донеччини: з Вугледара людей вивозили під обстрілами

Армія РФ обстрілює мирне населення по усій лінії фронту.

Російські загарбники не дають виїхати мирним мешканцям з тимчасово окупованої території, а також чинять перешкоди для евакуації з вільної частини Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, 7 квітня евакуація автобусами з Вугледара здійснювалася під вогнем армії Російської Федерації.

Крім того, у районі Слов'янська удар крилатою ракетою тимчасово заблокував виїзд трьох евакуаційних поїздів з Краматорська. Робітникам вдалося відновити колію. Близько опівночі три потяги, у яких було близько чотирьох тисяч псажирів, вирушили до західних областей.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати мирне населення по всій лінії фронту. Напередодні окупанти завдали удару з гелікоптера по Вугледару та ракетного удару по Слов'янську. Внаслідок обстрілів у містах дві людини отримали поранення, є руйнування будинків. Крім того, у Мар'їнській громаді поранено чотири людини, пошкоджено два будинки.

Як повідомлялося, у Луганьській області майже все залізничне сполучення зруйноване. Очільник області Сергій Гайдай просить людей не зволікати з евакуацією. За його словами, залізничне сполучення росіяни перебивали двічі за тиждень. Евакуація автобусами менш дієва.

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