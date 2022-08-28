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Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, весь континент під загрозою – Кулеба

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Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, весь континент під загрозою – Кулеба

Фото: Енергоатом

Міністр наголосив, що російські військові повинні забратися з території атомної станції.

Російські військові перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, чим поставили під загрозу весь континент.  

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав у Twitter. 

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, враховуючи наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні забратися з території станції, бо їм там нема чого робити!", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Відповідний розрахунковий прогноз станом на 29 серпня 2022 року зробили фахівці Держатомрегулювання України.

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