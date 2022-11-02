Окупанти перетворять громаду в Херсонській області на плацдарм для бойових дій – міський голова

Жителів громади просять евакуюватися, щоб зберегти життя.

Російські окупаційні війська планують перетворити тимчасово захоплену Олешківську територіальну громаду Херсонської області на плацдарм для ведення бойових дій.

Про це заявив Олешківський міський голова Євген Рищук у Facebook.

"Із заяв так званих керівників окупаційної "влади" ми розуміємо, що більша частина території Олешківської ТГ буде перетворена на плацдарм для ведення бойових дій", – повідомив голова.

За словами Рищука, він особисто та більшість жителів громади – проти всіх незаконних дій росіян.

"Нас підвели до вибору – нелегке життя в евакуації або смерть у своїх оселях. "Освободітєлі" не дають іншого вибору", – написав він.

Він також зазначив, що росіяни перекрили виїзд на підконтрольні Україні території, тому він радить за можливості переїжджати вглиб Херсонської області.

Ситуація на Херсонщині

В американському Інституті вивчення війни (IWS) заявили, що Росія продовжує перекидати війська та техніку через Дніпро в очікуванні наступу українських військ на Херсон.

У Новій Каховці російські війська готуються до оборони. У межах близько 20 кілометрів окупанти риють траншеї.

У ЗСУ припускають, що після виведення з Херсонського напрямку військових Росія може створити два потужні ударні угруповання: на Запорізькому та Сумському напрямах.