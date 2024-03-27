Окупанти перетворюють Часів Яр на порох: відео зі зруйнованого міста

Журналіст Денис Казанський вказав, що це ще одне місто Донбасу, яке зникає.
Російські війська руйнують ще одне місто Донбасу – Часів Яр Донецької області. Його розбиті вулиці та будинки зняли на відео.
Відповідним роликом у Мережі поділився український журналіст Денис Казанський.
"Часів Яр. Ще одне зникаюче місто Донбасу, яке російська армія перетворює на порох і руїни просто зараз. Операція зі "звільнення Донбасу" не залишає від Донбасу нічого живого", – йдеться в підписі до відео.
На кадрах зафіксовано розтрощені житлові будинки, інші споруди, вирви в асфальті та пошкоджений спортивний майданчик.
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Нагадаємо, 25 березня командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що окупанти продовжують ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку. Ворог зосередив основні зусилля на Часовому Яру, де тисне усіма наявними силами та засобами.
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