Окупанти перетворюють морський порт у Маріуполі на військову базу

Майже усіх маріупольців, які працювали у порту, звільнили, а на їхнє місце приїхали росіяни.

Маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У порту розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові.

"Через замулення каналу поки до акваторії порту можуть заходити суда з невеликою оснасткою, як класу річка-море РМ3. Однак, це не є перешкодою щодо налогодження постачання військового обладнання у весняний період судноплавства. Поки фіксуємо поодинокі несистемні заходження в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту", - розповів Андрющенко.

Також, за його словами, частину працівників-маріупольців в третій декаді грудня "відкомандирували" до Криму. Після цього зв'язок з ними пропав, де вони перебувають близьким невідомо.

Крім того, Андрющенко зазначив, що у бік півночі Донецької області відновився рух ворожої техніки. Також повідомляється про велике накопичення військової техніки та живої сили перед в'їздом до Бердянська з Маріупольського кільця.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі окупанти "ремонтують" будинки, які самі пошкодили атаками по місту, брезентом.

Нещодавно Російський окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь. Загарбник каже, що росіяни обстрілювали житлові будинки, бо їм всюди ввижалися українські захисники.

Окупаційна "влада" заборонила маріупольцям проводити масові заходи на новорічні свята. Мешканцям міста заборонено збиратись разом у кількості понад 50 осіб. Також не можна святкувати в кафе та ресторанах.

У Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі. Серед них – два садочки, школа та дитячий реабілітаційний центр. Тепер тут будуватимуть житло для військових.

Екскомандувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес переконаний, що Україна може звільнити Маріуполь та Мелітополь до січня 2023 року.

Читайте також: