Окупанти переводять всі лікарні Луганщини на обслуговування військових РФ – Центр спротиву

Російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових. Так, через значні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними Центра нацспротиву, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових.

"Таку стратегію окупанти обрали по усій тимчасово окупованій частині області", - повідомляє Центр національного спротиву.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни станом на 16 грудня Росія втратила в Україні вже близько 97 270 солдат.

Наразі також відомо, що окупанти відводять частину військ з Каховки закликають колаборантів тікати до Криму.

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