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Окупанти переводять всі лікарні Луганщини на обслуговування військових РФ – Центр спротиву

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
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Окупанти переводять всі лікарні Луганщини на обслуговування військових РФ – Центр спротиву

Фото: Associated Press

Російські загарбники переформатовують усі лікарні Луганщини на військові шпиталі.

Російські окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових. Так, через значні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній", - йдеться у повідомленні. 

Також, за даними Центра нацспротиву, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових. 

"Таку стратегію окупанти обрали по усій тимчасово окупованій частині області", - повідомляє Центр національного спротиву.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни станом на 16 грудня Росія втратила в Україні вже близько 97 270 солдат.

Наразі також відомо, що окупанти відводять частину військ з Каховки закликають колаборантів тікати до Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
192
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