Окупанти перейшли до послідовних ударів: експерт про нові методи Росії у війні

Військовий експерт пояснив, чому Росія відмовилась від попередніх методів війни проти України.
Від початку повномасштабної війни проти України, Росія планувала атакувати Україну зі всіх сторін, для досягнення швидкого результату.
Однак російська армія зазнала невдач у цьому плані.
Про це розповів полковник Сергій Грабський в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, тепер російські солдати намагаються послідовно виконувати поставленні завдання.
"Тобто зараз вони хочуть діяти так: утримати окуповані території, дозагарбати Донецьку та Луганську області, повідомляють про перемогу, підтягують ресурси і готують подальший наступ. Куди будуть ці наступи – спрогнозувати дуже важко. Це буде залежати від розвитку подій на фронті і від того, яке завдання вони самі собі поставлять", - заявив він.
Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ.
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