Окупанти перейшли на обстріли балістикою: Гуменюк пояснила мету росіян

РФ знову може вдатися до енергетичного терору України

Окупаційні війська РФ вчергове змінили тактику на війні проти України. Зокрема, вони дедалі частіше почали використовувати балістичні та надзвукові ракети.

Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк 24 каналу.

Гуменюк каже, що діям росіян є кілька пояснень.

"По-перше, не можна ігнорувати такий висновок аналітики, що росіяни накопичують ті ракети, які збиваються, Х-101, Х-555, Х-55. Їх можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже в час опалювального сезону, – зазначила Наталія Гуменюк.

РФ може готувати черговий терор

Крім того, вона прогнозує, що РФ знову може вдатися до енергетичного терору України, який викликаний особливостями самого періоду.

"Для ефекту підтримання своєї присутності, постійної загрози, для підтримання напруження і вирівнювання коефіцієнта атаки й збиття, зараз вони можуть застосовувати точкові ракетні удари. Балістикою, надзвуковими ракетами – для підтримки розуміння, що вони ще не програли", – заявила Гуменюк.

Зазначимо, у Повітряних силах вважають, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України.

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