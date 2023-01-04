Окупанти під Бахмутом дуже невдало сходили на штурм і втратили свої позиції: фото

Під час спроби атакувати українські позиції ворог зазнав втрат та в паніці відступив.

Під прикриттям артилерії штурмовики окупантів спробували захопити одну з передових позицій Сил оборони України, яку утримують, зокрема, підрозділи Держприкордонслужби.

Про це в середу, 4 січня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

“Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а під час наближення піхоти противника відкрили вогонь. Спроба штурму провалилася, ворог, зазнавши втрат, почав утікати”, - йдеться у повідомленні.

Панічним відступом скористалися українські “зелені берети” спільно з воїнами ЗСУ, які перейшли в контратаку.

“Стрімкою атакою наші бійці “на плечах” ворога зайняли їхні позиції, а противник продовжив відхід у глибину. В ході бою дев’ять окупантів знищено, ще близько двадцяти російських загарбників поранено”, - уточнили в ДПСУ.

Фото: Держприкордонслужба України

Внаслідок невдалої вилазки окупантів Сили оборони просунулися на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Нагадаємо, раніше засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин пояснив, чому його найманцям не вдається захопити Бахмут у Донецькій області.

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