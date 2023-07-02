Окупанти під Бахмутом воюються раритетною зброєю: ЗСУ знайшли гвинтівку 19 сторічча (відео)

Бійці 3 окремої штурмової бригади, які діють на Бахмутському напрямку, провели успішну операцію, під час якої виявили значну кількість зброї, що належала російським загарбникам. Однак найбільшим здивуванням для українських військових стало виявлення гвинтівки Мосіна, яка використовувалася російською імперією наприкінці 19 сторіччя.

Відповідна інформація з’явилася на сторінці в телеграм-каналі бригади.

Як зазначається, українські військові продемонстрували свої трофеї та пораненого ворога, якого росіяни просто кинули помирати. Бійці 1 роти 1 механізованого батальйону 2 окремої штурмової бригади також показали знахідки, здобуті на російських позиціях, з яких було вигнано окупантів. Серед зброї знайшлися і дуже раритетні зразки.

Окрім раритетної гвинтівки Мосіна, яка була використовувана ще військами Російської імперії в кінці 19 сторіччя, російські загарбники також воювали з "мосінками".

Окупанти на Бахмутському напрямку воюють раритетною зброєю

Нагадаємо, що росіяни планомірно випалюють землю навколо Антонівського мосту.

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