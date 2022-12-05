Окупанти під час атаки розбомбили будинки на Запоріжжі, є жертви: перші деталі (фото)

На місці атаки працюють рятувальники та медики.

У Запорізькій області російські окупанти 5 грудня розбомбили декілька приватних будинків, є травмовані і загиблі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Запорізька область, с. Новософіївка. Зруйновано декілька приватних будинків, є травмовані. ДСНС та швидка вже працюють на місці події", - пише Тимошенко, а згодом додав, - "2 людини загинуло, 2 поранено. Інформація уточнюється".

Голова ОВА також підтвердив інформацію про загиблих.

"В результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району, пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та двоє поранених. Вічна пам’ять!", - пише Старух.

Посадовець просить не нехтувати безпекою і перебувати у укриттях.

"Повітряна тривога ще триває. Існує високий ризик повторних ракетних атак", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 грудня під час масованого ракетного удару з боку держави-агресорки у місті Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

Крім того, ППО працює у Київській області. В регіоні залишається підвищений ризик ракетних ударів.

Також спрацювала ППО у Полтавській області.

В яких областях ще збили російські ракети, читайте тут.

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