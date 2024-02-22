Окупанти під час наступу на Запорізькому напрямку застосовують "нову фішку" - що про це відомо

У ЗСУ пояснили, що зараз використовувати квадроцикли дозволяють погодні умови.

На Запорізькому напрямку російські загарбники продовжують штурми малими групами із застосуванням квадроциклів. Це є "новою фішкою" в росіян.

Про це повідомив речник угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону у четвер, 22 лютого.

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"На Запорізькому напрямку противник продовжує піші невеликі штурми малими піхотними групами, так само з застосуванням квадроциклів. Для них це нова така фішка. Якщо за позавчорашню добу було знищено один квадроцикл, то за 21 лютого – знищено і пошкоджено три", – розповів він.

Лиховій заначив, що окупанти використовували квадроцикли і багі на полі бою ще минулого року, однак тоді вони були як про засіб для евакуації.

"Зараз вони мають певну змогу їх застосовувати. Але вони знищуються також дуже добре. На кожен такий засіб є протидія. Вона знаходиться. І новинки дуже швидко стають пристріляними", - наголосив Лиховій.

Нагадаємо, як пише видання CNN, що начебтоо РФ накопичила на Запоріжжі близько 50 тис. окупантів для наступної атаки.

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