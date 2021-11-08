Окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску у Луганській області

Окупанти під час обстрілу пошкодили газопровід високого тиску у Луганській області

Російські найманці залишили без газу 773 абоненти у двох населених пунктах.

На Донбасі бойовики під час обстрілу пошкодили розподільчий газопровід високого тиску поблизу с. Нижнє, що в Щастинському районі Луганської області. У результаті виникла пожежа, 773 абоненти залишилися без газопостачання.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Луганськгаз".

Без газопостачання залишилось 773 абоненти у населених пунктах Нижнє та Кримське. Наразі триває обстеження газопроводу і встановлюється ступінь його пошкодження.

"7 листопада 2021 року близько 16 години під час обстрілу ворожими силами був пошкоджений розподільний газопровід високого тиску діаметром 100 мм поблизу с. Нижнє, що призвело до виникнення вогняного факела заввишки кілька метрів Оперативне перекриття засувок дозволило ліквідувати вогняний стовп і уникнути масштабної пожежі", - повідомили у компанії.

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