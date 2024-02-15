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Окупанти під час ракетного удару по селу на Харківщині вбили п'ять людей (фото)

Окупанти під час ракетного удару по селу на Харківщині вбили п'ять людей (фото)

Фото: Прокуратура Харківської області

Вже відомо, що з-під зруйнованих конструкцій будинку дістали тіло 27-річної жінки.

Російські окупанти вдень 14 лютого завдали удару по селищу Великий Бурлук на Харківщині. Від терористичної атаки загинули п’ять людей. 

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури. 

Як зазначається, окупаційні війська завдали удару по двоповерховому багатоквартирному будинку. На місці працюють рятувальники, які розбирають завали. Вже відомо, що з-під зруйнованих конструкцій будинку дістали тіло 27-річної жінки.

“Кількість загиблих збільшилась до пʼяти: троє жінок та двоє чоловіків. Поранено пʼять людей. Пошуково-рятувальна операція триває”, - розповіли в обласній прокуратурі.

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Нагадаємо, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини.

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