Окупанти під час "різдвяного перемир'я" обстріляли Бахмут: двоє загиблих, понад десять поранених

Під час так званого "різдвяного перемир'я" окупанти знову завдали удару по Бахмуту Донецької області.

Російські окупанти 6 січня здійснили черговий обстріл міста Бахмут. Внаслідок цього тринадцять осіб отримали пораненя та двоє людей загинули.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"За даними слідства, 6 січня 2023 року окупаційні війська РФ здійснили чергові артилерійські обстріли м. Бахмут та Бахмутського району", - кажуть правоохоронці.

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцять людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Крім того, зазнали пошкоджень та руйнувань приватні та багатоквартирні будинки й інші об’єкти.

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, ЗСУ розповіли про ситуацію в Бахмуті Донецької області. За їхніми словами, обстановка у місті надзвичайно складна, ЗСУ роблять все можливе, аби відбити ворожі атаки. Крім того, українські військові просять у Міноборони України безпілотники Mavic 3, які сьогодні виконують функції і розвідувальних, і ударних БПЛА.

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