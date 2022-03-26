Окупанти під час спроби прориву до Києва вбили молоду медикиню (фото)

Під час повномасштабного вторгнення Катерина Ступницька рятувала бійців ЗСУ.

Під час тяжких боїв за визволення селища Макарів Київської області, через яке окупанти мали намір прорватись до столиці, загинула військова медикиня Катерина Ступницька. Їй посмертно присвоєно звання Героя України.

Про це повідомляє Ukraine Now.

Відомо, що українка 1996 року народження загинула у результаті ракетно-бомбових ударів росіян. Катерина була у будівлі, яка слугувала медичним штабом, куди влучили окупанти.

Катерина була на передовій від 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, вона знову пішла до армії і перебувала в самому епіцентрі боїв і надавала допомогу пораненим під вогнем противника.

Поховали Катерину 12 березня в рідному селі Залізниця Корецького району на Рівненщині. 19 березня 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Катерині Ступницькій звання Героя України (посмертно).

Нагадаємо, у бою під Києвом загинув історик, перекладач та публіцист Сергій Заїковський.

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