Росіяни під дулом автомата розпочали псевдовибори на окупованих територіях у двох областях

За перших два дні окупанти вже "намалювали" 5% явки.

Російські окупанти влаштували імітацію виборів на тимчасово захоплених землях Херсонської та Луганської областей під дулами автоматів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Росіяни у супроводі російських автоматників обходять будинки й проводять "голосування за місцем проживання". Раніше окупаційні війська влаштували таке на територіях Запорізької та Донецької областей.

"Це необхідно росіянам, щоб приховати відсутність явки у "повноцінному голосуванні", яке відбудеться 8-10 вересня, і яке теж розтягнуто на три дні з цією ж метою", – зазначили в ЦНС.

Зазначається, що за перших два дні окупанти вже "намалювали" 5% явки, хоча перевірити це неможливо.

Додамо, що у Генічеську так звані "мобільні виборчі групи" почали обхід місцевого населення. Втім, вони повертаються з порожніми урнами.

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