Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися до "Азовсталі" (фото)

Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються прорватися до "Азовсталі" (фото)

Російські окупанти під прикриттям обстрілів намагаються землею прорватися всередину заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це 13 травня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - написав він і показав фото.

Нагадаємо, Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду. ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 12 травня.

Фото: Петро Андрющенко

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