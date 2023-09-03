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Окупанти під ранок вдарили "Градами" по Нікопольщині – є руйнування (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти під ранок вдарили "Градами" по Нікопольщині – є руйнування (фото)

Пошкоджений будинок Нікопольщині. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські загарбники здійснили черговий удар по Дніпропетровській області.

Окупаційна армія РФ під ранок 3 вересня атакувала Нікопольський район – під ударом опинилась Покровська сільська громада.   

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав наслідки атаки.

Ворог здійснив атаку з важкої артилерії та "Градів". Загалом випустили понад 30 снарядів. 

За словами Лисака, пошкоджено 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечені чотири автівки, одну – знищили. 

Пошкоджена автівка на Нікпольщині. / ©
Пошкоджена автівка на Нікпольщині.
Знищена автівка на Нікопольщині. / ©
Знищена автівка на Нікопольщині.
Пошкоджений будинок на Нікопольщині. / ©
Пошкоджений будинок на Нікопольщині.
Пошкоджений будинок на Нікопольщині. / ©
Пошкоджений будинок на Нікопольщині.

Цивільне населення внаслідок атаки не постраждало.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 22 дрона із 25.

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Дата публікації
Перегляди
346
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