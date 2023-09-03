Окупанти під ранок вдарили "Градами" по Нікопольщині – є руйнування (фото)

Окупаційна армія РФ під ранок 3 вересня атакувала Нікопольський район – під ударом опинилась Покровська сільська громада.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та показав наслідки атаки.

Ворог здійснив атаку з важкої артилерії та "Градів". Загалом випустили понад 30 снарядів.

За словами Лисака, пошкоджено 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечені чотири автівки, одну – знищили.

Пошкоджена автівка на Нікпольщині.

Знищена автівка на Нікопольщині.

Пошкоджений будинок на Нікопольщині.

Пошкоджений будинок на Нікопольщині.

Цивільне населення внаслідок атаки не постраждало.

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Одеській області. Силам ППО вдалося збити 22 дрона із 25.

Читайте також: