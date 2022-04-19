Окупанти під виглядом допомоги у пошуку зниклих маріупольців збирають інформацію для фільтрації

У блокадному Маріуполі російські окупанти під виглядом допомоги у пошуку зниклих людей збирають інформацію, аби проводити заходи фільтрації у місті.

Окупанти створили чати, Telegram-канали, групи у соціальних мережах, які нібито допомагають у пошуку зниклих людей у місті.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, так звані "російські волонтери" у сервісах для пошуку зниклих маріупольців надають посилання на інформаційні ресурси так званої "ДНР" чи Російської Федерації.

“Для “здійснення пошуку” треба надати власні персональні дані, зокрема місцеперебування на зараз, та дані про особу, що шукаєш (зокрема, її останнє місцеперебування). Такі сервіси не працюють ані на пошук, ані на допомогу. Вони мають єдину мету - збір та аналіз персональних даних для подальшої фільтрації всередині міста, спроб залучити до співпраці та організації ефективних інформаційно-психологічних операцій", - повідомив Андрющенко.

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Крім того, представник мерії розповів, що російські військові почали видавати "документи" про смерть. Втім, аби отримати папірець, люди мають надати інформацію про загиблого, місце поховання або перебування тіла та інформацію про себе.

“Інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка видає дозвіл на поховання на кладовищі та "свідоцтво про смерть". З огляду на спробу отримати дані про загиблих та місця їх поховання, складається враження про пошук місць можливих поховань військових. Мабуть, дійсно бояться, що азовці повстануть навіть з того світу, аби палити сволоту", - зауважив радник маріупольського мера.

Як повідомлялося, СБУ перехопила розмову російського окупанта, який заявляє, що на "Азовсталь" у Маріуполі скинуть потужні бомби, щоб убити всіх жителів міста. Мирних українців російському командиру не жаль, бо "залишились лише патріоти України та "дуже розумні люди". Єдине про що хвилюється вбивця, - чи постраждає він від вибухової хвилі.

Завдяки чому тримаються маріупольці і чи захочуть туди повернутися ті, хто виїхав - "Нічна варта"

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