Окупанти підготували близько 200 вагнерівців: групу перекинули у район Новобахмутівки

Окупанти підготували близько 200 вагнерівців: групу перекинули у район Новобахмутівки

Росіяни з метою наступу на сході України повнюють резерви живої сили.

Зокрема, в Донецькій області у межах формування військового резерву могли перекинути бійців групи "Вагнера". Цей підрозділ сформували як додатковий резерв.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу 23 квітня.

Наразі йдеться про близько 200 вагнерівців. Бійців ПВК можуть дислокуватись біля Новобахмутівки. Ймовірно, вони уточнюватимуть порядок взаємодії, вивчатимуть характер місцевості та проводитимуть розвідку. Інформацію наразі уточнюють, наголосили у Генштабі .

До слова, Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Крім того, триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

Як повідомлялося, російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Зокрема, окупанти частково блокують Харків. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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