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Окупанти підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині, щоб завадити контрнаступу ЗСУ

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Окупанти підірвали мости через річку Інгулець на Херсонщині, щоб завадити контрнаступу ЗСУ

Фото: Associated Press

Окупанти у тимчасово захопленій Херсонській області підірвали мости через річку Інгулець.

У районі селищ Давидів Брід та Велика Олександрівка окупанти підірвали мости через річку Інгулець, щоб зашкодити контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь" в Facebook.

"Ворог вишукує засоби і заходи протидії контрнаступу наших сил. Спецпідрозділи окупантів підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у районі Добрянки, що на півночі Херсонщини, ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив у тил українських підрозділів. Наразившись на влучну відсіч стрільців ЗСУ, окупанти ретирувалися на вихідні позиції.

Окупанти продовжують вкривати підступи до своїх позицій артилерійсько-мінометним вогнем. Під обстріли потрапляють населені пункти. Так, росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" та гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 мм місто Миколаїв.

Раніше Данілов прокоментував ситуацію з розмінуванням перешийка в Херсонській області.

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