Окупанти підірвали три автомобільні мости на Харківщині, аби уповільнити контрнаступ ЗСУ - Генштаб

Розпочалася 73 доба, як українські захисники протистоять агресії держави-окупантки Росії.

Аби виграти трохи часу та укладнити наступ Збройних сил України, російські загарбники вирішили підірвати мости. Три переправи ворог зруйнував у Харківській області, де їм не вдалося захопити обласний центр.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ 7 травня.

Російська армія підривом автомобільних мостів у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки вирішила уповільнити наступальні дії українських підрозділів

До слова, загалом ситуація на Слобожанському напрямку не спокійна. Військові РФ не припиняють гатити по районах Харкова з артилерії. На Ізюмському напрямку загарбники держави-терористки проводять повітряну розвідку. Вони використовують БпЛА для того, щоб вивідувати, де зараз розташовані позиції українських військових.

Нагадаємо, розпочалася 73 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Наразі росіяни продовжують блокувати "Азовсталь" та ракетами обстрілювати Миколаїв. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 травня.

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