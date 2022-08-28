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Окупанти підкупами та погрозами примушують батьків віддавати дітей до шкіл на Херсонщині

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Окупанти підкупами та погрозами примушують батьків віддавати дітей до шкіл на Херсонщині

Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Зазначається, що у всіх школах на окупованих територіях буде воєнізована охорона.

У Херсонській області батьків школярів намагаються або підкупити, або залякати, щоб вони погодилися віддати дітей навчатися за російськими програмами.  

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тис. рублів. Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами. Також у всіх школах буде воєнізована охорона", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Луганській області окупанти підготували методичку для вчителів на 1 вересня.

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