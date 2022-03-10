Окупанти підло обстрілюють житлові квартали і блокпости у Миколаєві: Кім пообіцяв їх "пожучити"

Російські окупанти почали сильніше стріляти по блокпостах.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 10 березня. За його словами, українські захисники готуються і нарощують сили. Натомість окупанти почали сильніше стріляти по блокпостах.

Про це заявив Віталій Кім у своєму відеозверненні.

"На сьогодні частину сіл ми по одному із напрямків зайняли, скажемо так. Зараз постачаємо продукти, будемо забивати їм магазини, грузимося зараз, также наша тероборона і військові комунікують у віддалених районах, щоб щільніше зробити захист і вогонь по ворогу... Засранці почали сильніше стріляти по блокпостах. Вчора, на жаль, ми мали втрати. На жаль, з цим нічого не можна зробити. Вони підло стріляють по жилим кварталам, блокпости обстріляли. Будемо зараз їх відтягувати від міста. Зараз ми їх пожучимо", - сказав Кім.

Голова Миколаївської ОДА також подякував волонтерам за роботу.

Нагадаємо, російські військові увечері 9 березня розпочали обстріл Миколаєва "Градами" та "Ураганами".

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