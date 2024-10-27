Окупанти підняли російський прапор у центрі Богоявленки і зайшли до будівлі міськради Селидового — DeepState

Що відбувається у населених пунктах України, за інформацією аналітиків каналу.

Російські окупанти підняли свій прапор у центрі села Богоявленки Вугледарської міської громади, а також встановили російські прапори у західній частині Селидового Покровського району на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Водночас аналітики каналу зазначають, що поки невідомо, чи повністю ворог захопив Богоявленку.

"Але вже вчора (26 жовтня — ред.) було відомо, що їхня піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину", — йдеться у повідомленні DeepState.

Також стало відомо, що ворожі солдати вже перебувають в будівлі міської ради Селидового.

"Очікуємо офіційної інформації з приводу міста або коли виродки піднімуть свої ганчірки і у західній частині Селидового. Як і з Вугледаром, коментувати немає сил. Роботи над помилками немає", — пише DeepState.

Нагадаємо, російські загарбники вже окупували населений пункт Левадне, що на Запоріжжі.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, де наступає ворог.

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