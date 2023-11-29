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Окупанти підриваються на своїх мінах: у Генштабі розповіли цікаві деталі

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Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти підриваються на своїх мінах: у Генштабі розповіли цікаві деталі

Загиблий російський військовий. / Фото: Associated Press

Мінні загородження ускладнюють штурмові дії.

Керівництво окупаційної російської армії засекретило карти мінних полів в Україні. Саме тому їхні ж солдати часто підриваються на своїх мінах. 

Про це під час марафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Карти цих мінних полів засекречені, а інформацію штурмовим підрозділам окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат", - додав він.

За словами Ковальова, за місяця 810 бригада морської піхоти РФ втратила близько 50 солдатів через підрив на власних мінах. Саме один з підрозділів цієї бригади окупаційних військ відмовився виконувати наказ і йти на штурм позицій ЗСУ у районі тимчасово окупованих Кринок Херсонської області.

"Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією, поганими погодними умовами і відсутністю розвідувальних даних", - розповів представник Генштабу.

Нагадаємо, за добу, 28 листопада, ЗСУ знищили понад 1100 окупантів.  Станом на 29 листопада 2023 року ЗСУ знищили 327 580 солдатів армії Російської Федерації. 

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Дата публікації
Перегляди
639
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