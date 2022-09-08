Окупанти підтримують "інфоблокаду" новоприбулих та примусово переводять "мобілізованих" з "ДНР" на контракти - розвідка

Водночас самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум.

"Мобілізований" особовий склад 1 армійського корпусу окупаційної армії (переважно складається з мешканців "ДНР") масово переводять на військовий контракт.

Водночас самі військові згоди на контракт не давали та дізнаються про зміну статусу постфактум. Їм також не надається інформація про суму майбутньої зарплати та терміни нарахування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Одночасно на окупованих землях Херсонської області на передньому краї тримають особовий склад, який нещодавно прибув на війну. Ці військові взагалі не володіють поточною інформацією про ситуацію на фронті. Вони не знають про обстріли Антонівського мосту та ГЕС, оскільки телефони відібрали, а командування такої інформації не повідомляє. Солдатський та сержантський склад, а також офіцери нижчої командної ланки не проінформовані про знищення складів та місць дислокації російських підрозділів за останні три тижні", - зазначає ГУР.

За даними розвідки, командування робить все можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась якомога довше і особовий склад вважав, що "все іде за планом".

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