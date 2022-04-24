Окупанти підтягли до кордону "Іскандери" та наводять понтонні переправи: ранкове зведення Генштабу станом на 24 квітня

Окупанти підтягли до кордону "Іскандери" та наводять понтонні переправи: ранкове зведення Генштабу станом на 24 квітня

Військові РФ продовжують проводити наступальні дії, а ЗСУ відбивають атаки ворога.

Розпочалася 60 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі ЗСУ розповіли про те, як минула 59 доба та які успіхи мали ЗСУ.

У Східній операційній зоні противник продовжує наступати, щоб встановити контроль над територією Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. У районах населених пунктів Грабовка, Глибоцьке та Калініно Гомельська області окупанти проводили інженерне обладнання позицій.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області. Так, за наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК “Іскандер-М”. Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості.

Окупанти обстрілюють позицій наших військ в районах населених пунктів Курулька та Нова Дмитрівка, проводять повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України за допомогою БПЛА “Орлан-10” в районах населених пунктів Барвінкове, Курулька та Гусарівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог обстрілює позиції ЗСУ та активізував наступальні і штурмові дії на Сєверодонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Йдуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєверодонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.

На Маріупольському напрямку противник продовжував обстрілювати та блокувати українські підрозділи в районі “Азовсталі” міста Маріуполь, зоркема із застосуванням авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.

На Південнобузському напрямку ворог продовжує утримувати зайняті позиції, на окремих напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневий вплив на позиції підрозділів ЗСУ та об’єкти цивільної інфраструктури українських населених пунктів.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 4 танки, 15 одиниць броньованої та 4 одиниці автомобільної техніки, 5 артилерійських систем.

Нагадаємо, що українськими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.

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