Окупанти підтягнули резерви на Луганщину: Гайдай розповів про плани ЗСУ контратакувати

Запеклі бої тривають на двох напрямках на фронті Луганщини.

Окупанти підтягнули резерви під Білогорівку та на Кремінський напрямок на Луганщині, вони зосередили там максимальні зусилля. Штурм позицій ЗСУ відбувається майже цілодобово.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Саме там російські окупаційні війська зосередили максимальні зусилля. Ворог стягнув туди багато резервів. Окупанти штурмують Кремінщину майже цілодобово... Туди вони "кидають" й свою сучасну техніку", - розповів Гайдай.

Сергій Гайдай також додав, що українські війська очікують на поліпшення погодних умов за декілька тижнів та планують контратаку на цьому напрямку.

Ситуація на Луганщині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що окупанти на Луганщині намагаються атакувати позиції ЗСУ силами регулярної армії та великою кількістю бронетехніки. У район бойових дій стягнули більше артилерії, ніж під Бахмут.

Окупанти глушать зв'язок і закривають населені пункти, аби українці не могли передавати інформацію з окупованих територій Луганщини.

У Луганській області українські прикордонники перехопили черговий російський дрон-розвідник.

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