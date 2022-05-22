Окупанти підтягнули війська із Криму і намагаються захопити всю Херсонську область - експерт

Експерт зазначає, що зараз критично необхідно отримувати від партнерів озброєння, щоб стримувати наступ.

На Херсонщині ворог намагається рухатись до меж Дніпропетровської області, про це заявив керівник центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

«Намагаються збільшувати інтенсивність обстрілів, але по землі їхнім підрозділам просунутись не вдається. Хоча дійсно вони із окупованого Криму підтягнули додаткові сили, підтягнули важке озброєння, що свідчить, що окреслюються наміри вийти на адміністративні рубежі Херсонщини. Намагаються захопити Херсонську область», - зазначив Мусієнко.

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За його словами, такі дії тривають вже кілька днів, але успіху поки жодного ворог не має. Тому Мусієнко наголошує, що дуже важливо, щоб зараз Україна отримала все більше потрібної зброї, тоді «земля під ворогом буде горіти».

Він зазначає, що певні види озброєння вже використовуються, як гармати М-777, так і ударні безпілотники "Камікадзе" і ракети. «Накопичуємо необхідний нам ресурс», - зазначив експерт.

Мусієнко нагадав, що перевага гармати М-777 в тому, що вона б’є далі на кілька кілометрів, а російська артилерія просто не дістане, щоб знищити її.

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