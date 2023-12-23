Окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ біля Спірного: як це для них закінчилося (відео)

Ворог втратив бойову техніку, а солдати окупаційної армії змушені були здатися в полон.
У Мережі з’явилося епічне відео бездарного штурму російських окупантів на позиції ЗСУ поблизу села Спірного на Донеччині, північніше Соледара. Ворог втратив бойову техніку, а солдати здалися в полон.
На кадрах, опублікованих в Telegram-каналі Сухопутних військ, видно, як ворожі БМП під’їхали майже впритул до українських позицій і висадили десант.
Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади виявилися готовими до цієї вилазки і відбили ворожий наступ, знищивши техніку та зустрівши живу силу противника вогнем.
Окупанти по-пластунськи втікали з поля бою, але це їм не допомогло.
Щоб зберегти собі життя, ворожі солдати змушені були здатися в полон. На останніх кадрах полонені навколішки просять пробачення в України.
Нагадаємо, раніше на Куп'янському напрямку російські війська намагалися просунутися в бік українських позицій. Снайпери 8-го окремого полку ССО відбили спробу загарбників.
Читайте також: