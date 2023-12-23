Окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ біля Спірного: як це для них закінчилося (відео)

Ворог втратив бойову техніку, а солдати окупаційної армії змушені були здатися в полон.

У Мережі з’явилося епічне відео бездарного штурму російських окупантів на позиції ЗСУ поблизу села Спірного на Донеччині, північніше Соледара. Ворог втратив бойову техніку, а солдати здалися в полон.

На кадрах, опублікованих в Telegram-каналі Сухопутних військ, видно, як ворожі БМП під’їхали майже впритул до українських позицій і висадили десант.

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Бійці 8-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади виявилися готовими до цієї вилазки і відбили ворожий наступ, знищивши техніку та зустрівши живу силу противника вогнем.

Окупанти по-пластунськи втікали з поля бою, але це їм не допомогло.

Щоб зберегти собі життя, ворожі солдати змушені були здатися в полон. На останніх кадрах полонені навколішки просять пробачення в України.

Окупанти пішли на штурм позицій ЗСУ біля Спірного і потрапили в полон

Нагадаємо, раніше на Куп'янському напрямку російські війська намагалися просунутися в бік українських позицій. Снайпери 8-го окремого полку ССО відбили спробу загарбників.

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