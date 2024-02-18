Окупанти пішли у наступ на ще одному напрямку та просуваються - ISW

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на Запорізькому напрямку.

Окупаційні війська почали наступ на Роботине на Запорізькому напрямку та, як стверджують супутникові фото, мають певне просування.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 лютого, показують, що російські війська відбили позиції на південь від Роботина.

Американські аналітики, посилаючись на дані від російських мілблогерів, пишуть, що російські війська відновили наступ на Роботине і зараз активно штурмують село, а деякі мілблогери стверджують, що окупанти просунулися аж до західних околиць Роботине.

"ISW ще не спостерігала візуальних доказів російських досягнень у самому Роботині, а також російської підготовки до наступу чи активізації в цьому районі. Деякі російські мілблогери спростували заяви про активізацію наступу поблизу Роботиного та повідомили, що російські війська лише активізували авіацію та артилерію, а не наземні атаки", - йдеться у повідомленні.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Роботиного, Вербового (на схід від Роботиного) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

Повідомляється, що підрозділи російської 49-ї окремої повітряно-десантної бригади (новосформована бригада), готуються до штурму поблизу Кам’янського, приблизно за 35 км на північний захід від Роботиного.

Нагадаємо, раніше депутат облради попереджав, що російські окупанти готують наступ на Запорізькому напрямку.

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