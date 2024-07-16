Окупанти пішли в атаку під Куп'янськом та зазнали "катастрофічного провалу" - Forbes

Кремль оснащує більше одиниць транспортними засобами цивільного зразка, які є "не дуже ефективними".

У понеділок, 15 липня, або незадовго до цього, російські окупанти пішли в атаку під Куп'янськом Харківської області на гольф-карах та зазнали катастрофічного провалу.

Про це інформує Forbes.

За інформацією видання, українські військові сили підірвали "неміцні всюдиходи" загарбників. Та нагадали, що Куп'янський напрямок захищала 4-та танкова бригада, 30-та механізована бригада та 100-та бригада територіальної оборони.

" Намагаючись замінити знищену броньовану техніку новою - новоствореною або вилученою з довгострокового зберігання - Кремль оснащує більше одиниць транспортними засобами цивільного зразка, включаючи квадроцикли Desertcross 1000-3 китайського виробництва, а також китайські та Білоруські мотобайки", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Міноборони Британії повідомило, що проти окопаних українських військ за підтримки артилерії та безпілотників у росіян, які їздять на квадроциклах і мотоциклах, не має шансів на успіх. За даними оборонного відомства, російська армія через це втрачає рекордну кількість особового складу. Від 1 травня по 30 червня росіяни втратили понад 70 тисяч осіб.

"Середньодобові втрати росіян (убиті та поранені) в Україні протягом травня та червня 2024 року зросли до рекордних 1262 та 1163 осіб відповідною. Зростання втрат відображає відкриття Росією нової лінії фронту в Харківській області під час збереження тих самих темпів наступальних операцій на решті фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна українська оборона та відсутність російської підготовки зменшують здатність РФ використовувати будь-які тактичні успіхи ", - йдеться у звіті.

Автори інформаційного агентства "припускають, що бронювання квадроциклів і мотоциклів антидроновими каркасами не дуже допомагає, оскільки додаткова броня сповільнює і без того недостатню потужність транспортних засобів, роблячи їх більш уразливими для інших форм української вогневої потужності".

Нагадаємо, у Генштабі оновили дані про втрати російської армії на війні в Україні.

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