Окупанти пішли в масований наступ на Запоріжжі: де прорвався ворог та які шанси захопити нові території

Російські війська активізували наступ на Запорізькому напрямку. Ворог намагається зайти до самого Роботиного, яке було звільнене під час контрнаступу ЗСУ 2023 року. Наразі, за даними аналітиків, бої тривають за опорний пункт, південніше - за населений пункт. Зазначається, що ЗС РФ змогли продавити оборону біля Вербового. ЗСУ здійснюють стабілізаційні заходи. Без них ситуація може скластися погано.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наступ окупантів на Запорізькому напрямку.

У суботу, 17 лютого, Сили оборони України розгромили спробу наступу російських окупантів на Запорізькому напрямку. За даними командування, ЗСУ знищили 18 одиниць російської техніки, з них три танки.

Втрати особового складу країни-агресора — приблизно 70 солдатів убитими та 80 пораненими.

Очільник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на Запорізькому напрямку немає втрат позицій українських Сил оборони, ситуація стабільна.

"Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна. Втрат позицій немає. Йдеться радше про локальні спроби росіян у напрямку села Роботине. До такої активності Сили оборони були готові", — розповів Лиховій.

Речник впевнений, що через особливі природні умови та зведені фортифікаційні споруди російські армії важче буде пробити оборону ЗСУ. Також у росіян немає по великій протяжності Запорізького напрямку одного сконцентрованого ударного кулака для того, щоб пробити українську оборону.

"Ресурс, за яким оцінюються спроможності противника, - це співвідношення сил... Для наступу у противника має бути достатня кількість боєприпасів, пального та інших матеріально-технічних засобів, плюс інфраструктура, яка дозволила б вести повномасштабний та довготривалий наступ", - заявив своєю чергою керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін.

У Збройних силах України підтвердили, що напередодні російська армія пішла у наступ на Запорізькому напрямку.

Що кажуть аналітики

Після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно ухвалювати рішення, куди перекидати основні сили далі. Противник може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Ярі на Донеччині чи Роботиному у Запорізькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState у понеділок, 19 лютого.

За їхніми даними, на Запорізькому напрямку російські окупанти розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Частина сил противника змогла прорватися до Роботиного, проте більшість була ліквідована захисниками.

За даними аналітиків, ЗС РФ змогли продавити українську оборону біля Вербового, там здійснюються стабілізаційні заходи.

Аналітики ISW теж дали від ранку невтішний прогноз. За їхніми даними, несвоєчасна західна допомога Україні дала змогу російським військам розпочати наступ одразу на трьох ділянках фронту одночасно.

Зокрема, 18 лютого російські війська здійснювали щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману

в Авдіївці та навколо неї

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Тим часом видання NYT пише, що окупанти здійснюють наступ на п'яти напрямках. Це найнебезпечніша ситуація від початку повномасштабного вторгення.

Йдеться про Авдіївський, Мар'їнський, Роботинський, Кремінський та Бахмутський напрямки.

"Росія накопичила до 40 тисяч військових у районі Маріуполя і близько 110 тисяч у районі Куп'янська та Лимана. Росія також намагається повернути території, які ЗСУ звільнили під час контрнаступів у 2022 та 2023 роках", - зазначають журналісти.

Довідка:

Українські війська повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області у кінці літа 2023 року. Це дуже важливий населений пункт, важкі бої за який тривали три місяці. Західні оглядачі вказують, що для прориву російської оборони в Роботиному Україна використала стратегічні резерви, зокрема 82-гу десантну бригаду. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють село з артилерії, тривають бої.

Чим важливе Роботине?

Роботине - невеличке село, площею 3 кв. км, де до війни офіційно жили менш як 500 людей. Однак під час російсько-української війни воно набуло надзвичайно важливого тактичного значення.

Річ у тому, що населений пункт лежить на автодорозі з Оріхова до Токмака. До цього логістичного хабу російської армії від Роботиного приблизно 20 км. Далі від Токмака лежить місто Мелітополь - одна з головних цілей українського контрнаступу.

Ще на початку червня 2023 року саме в напрямку Роботиного почалися активні дії українського війська. Одним з головних рушіїв була новостворена 47-ма механізована бригада "Магура".

Її завданням було подолати щільні мінні поля та укріплення росіян перед селом і вийти до головної лінії оборони РФ, що пролягає одразу за Роботиним.

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