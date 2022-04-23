Окупанти пишуть на снарядах "Христос Воскрес!" для нових обстрілів на Великдень – СБУ

Служба безпеки України перехопила нову розмову російського окупанта з його дружиною.

Так, загарбник розповів, що російські війська у Великдень планують ще більше обстрілювати українських захисників та мирне населення. Ба більше, ворог пише на снарядах "Христос Воскрес!".

Відповідну телефонну розмову оприлюднила СБУ у Telegram.

"Наші пацани пасху хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос воскрес!" Розважаємось, як можемо", – зазначив окупант.

Також загарбник розповів, що справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, кепські. Так, з 19 вояків залишилося лише 7 – найстійкіші та алкоголіки.

"Всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей… Тут залишилися лише найстійкіші та алкаші", - зазначив він.

Нагадаємо, у Львові СБУ спіймала 11 "блогерів", які знімали та поширювали у Мережі кадри авіаударів по місту.

Окупанти депортували до Росії майже мільйон українців, з них 160 тисяч - діти

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