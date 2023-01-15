Окупанти після бомбардування будинку у Дніпрі обстріляли Нікопольщину: відомо перші деталі

У Марганецькiй громадi окупанти пошкодили лiнiю електропередач, яка живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу.

Російські окупаційні війська в ніч проти 15 січня випустили по мирних мiстах та селах Нікопольщини Дніпропетровської області понад 20 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти гатили з важкої артилерії по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах. На щаст, люди не постраждали.

"Напруженою була ніч на Нікопольщині... Росіяни тричі обстрiляли район з важкої артилерії. Ударили по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській. Випустили по мирних мiстах та селах понад 20 снарядів", - пише посадовець.

У Марганецькiй громадi пошкоджена лiнiя електропередач, яка живить насосну станцiю мiсцевого водоканалу. Без води лишилися понад 60 тисяч родин.

На місці працюють аварійні служби. Деталi обстрiлiв ще з'ясовуються.

Ракетний терор у Дніпрі

Російські окупаційні війська 14 січня розбомбили у житловий будинок у Дніпрі. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни вдарили по Дніпру ракетою Х-22. А запуски були з Курська та району Азовського моря.

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Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Це той самий російський окупант, який віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці на Великдень.

Станом на 6:00 15 січня у Дніпрі на місці влучання російської ракети у житловий багатоквартирний будинок врятували 38 людей, зокрема шістьох дітей. Кількість загиблих зросла до 17 осіб, з них одна - дитина. Поранені 73 людини, зокрема 14 дітей.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

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