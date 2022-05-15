Окупанти після двох діб на блокпостах випустили пів тисячі автівок і автобусів із евакуйованими до Запоріжжя

Окупанти після двох діб на блокпостах випустили пів тисячі автівок і автобусів із евакуйованими до Запоріжжя

Майже пів тисячі авто з окупованих територій разом з евакуаційними автобусами проти ночі дісталися Запоріжжя.

На останньому блокпості рашисти людей тримали понад дві доби, родини змушені були ночувати просто в машинах – звідти їх орки не випускали і навіть намагалися переконати повернутися назад, йдеться в ТСН.

Сотні авто в’їжджають до Запоріжжя вже після комендантської години. Люди вкрай виснажені: останні дві доби провели на блокпосту рашистів. На підконтрольну Україні територію ті їх просто не випускали. «Ну, просто зупинили. Говорять, що українці не пускають. «І кому ви потрібні у Запоріжжі? На вас там не чекають!».Такі були розмови. Таке враження, що вони просто нами прикривалися, щоб блокпости не бомбили», - припускають евакуйовані.

Вони усі з окупованих населених пунктів Запоріжжя та Донеччини. Зізнаються, вже не вірили, що дістануться підконтрольної Україні території. Зморених людей годують та розселяють на ночівлю.

«Перше бажання ноги витягнути. Я рада до нестями, що ми вдома. Трикімнатна квартира - все згоріло повністю. Чи можна в 75 років так залишитися, можна? А в неї взагалі провалилася квартира з 5 по перший поверхи. Знищене місто, страшніше нічого нема…», - каже жінка, яка виїхала із Маріуполя.

Маріуполь, Бердянськ, Михайлівка, Енергодар – загалом звідти приїхало понад півтисячі автівок та десятки автобусів. Люди розповідають, рашисти зі своїх позицій кілька разів били артилерією поруч із колоною. «Ми добиралися дуже довго, а ще було дуже страшно. Чотири рази бабахало і було страшно, а ще три рази мені було погано. До Польщі збираємося», - розповідає евакуйована дитина.

Пекельна дорога: майже 500 авто та евакуаційних автобусів з окупованих територій дісталися Запоріжжя

Жінка розповідає про життя в Енергодарі, який наразі контролюють росіяни. Якщо на початку жителі чи не щодня виходили на мітинги проти окупантів, нині там панує страх. У містечку атомників – росіяни влаштували справжній терор. «Їдуть люди просто в машині, там щось їм не сподобалося, документи не сподобалися - дали пару разів, машину забрали, свою «зетку» намалювали і поїхали», - розповідає вона.

Кілька днів люди оговтуватимуться, а далі - попрямують хто, куди. Частина залишатиметься в Запоріжжі, а більшість - їхатиме далі, до західних кордонів.

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