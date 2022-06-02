Окупанти після короткої паузи можуть переключитися на Донецьку область - розвідка Британії

Окупанти після короткої паузи можуть переключитися на Донецьку область - розвідка Британії

Росія взяла під контроль більшу частину Сєверодонецька і окупантам наразі важливо форсувати річку Сіверський Донець, яка дозволить їм взяти під контроль Луганську область.

Після імовірного захоплення Луганщини окупантами, вони можуть переключити увагу на Донецьку область. Імовірно, Росії знадобиться щонайменше коротка тактична пауза, щоб перейти до наступу. Але це може призвести до втрати набраного за останній тиждень темпу наступу.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки 2 червня.

У розвідці Британії кажуть, що попри захоплення росіянами більшої частини Сєвєродонецька, основна дорога, яка веде до міста, імовірно, залишається під контролем України.

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"Але Росія продовжує досягати успіхів завдяки потужній концентрації артилерії. При цьому російські війська під час боїв за місто зазнали втрат", - сказано у повідомленні.

У розвідці пояснюють, що зараз росіянам життєво важливо форсувати річку Сіверський Донець, яка є природною перепоною на шляху просування їхніх військ. Досягнувши цього, окупанти зможуть взяти під контроль Луганську область і переключити увагу на Донецьку область.

"Ймовірно, Росії знадобиться щонайменше коротка тактична пауза, щоб підготуватися до переправ через річку та подальшого просування вглиб Донецької області, де українські збройні сили зайняли оборону. Ця пауза може призвести до уповільнення темпу просування, який російські війська взяли в останній тиждень", - кажуть британські розвідники.

Зазначається, що потенційні місця перетину включають ділянку між Сєверодонецьком і сусіднім Лисичанськом, а також місце недалеко від недавно захопленого Лимана. В обох місцях лінія річки, ймовірно, як і раніше, контролюється українськими силами, які зруйнували існуючі мости.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що після захоплення Сєвєродонецька росіяни зосередяться на Краматорську і трасі Дніпро-Донецьк.

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