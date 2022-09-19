Окупанти після поразки на Харківщині перейшли до нової тактики - експерт

Російські окупанти після поразки в Харківській області усвідомили свої помилки і почали будувати ешелоновану оборону, щоб завадити подальшому просуванню ЗСУ.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський на Youtube-каналі ТСН.

"Спілкуючись з друзями, які зараз знаходяться на передових позиціях на Харківщині, ми спостерігаємо ситуацію, коли противник нарешті з військової точки зору отямився, зрозумів, що сталося. І зараз вони переходять до створення ешелонованої оборони", - зазначив він.

Як пояснив експерт, "є ознаки створення позицій другого ешелону, є ознаки мінування на підході до позицій першого ешелону".

"Противник усвідомив, що сталося. Він розуміє, що на сьогоднішній день він не має сил та засобів для ведення будь-яких наступальних дій на тому напрямку, і він переходить до так званої стратегічної оборони", - додав Грабський.

Раніше Центр стратегічних комунікацій оприлюднив інфографіку, як ЗСУ протягом минулого тижня звільняли Харківщину та Донбас.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, від 6 вересня українські захисники звільнили близько 8500 км² української території.

За даними Генштабу ЗСУ, лише за перші два тижні вересня було звільнено понад 300 населених пунктів. Зокрема, в ході масштабного наступу ЗСУ були звільнені міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічне, села в Дергачівській і Золочівській громадах. Також Сили оборони України зайшли на північ Донеччини.

Російські війська після так званого "перегрупування" на Харківщині втекли до окупованих районів Донбасу і зосередили зусилля на спробах їх утримати.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни "зосередили зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках".

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