Окупанти після вибуху на Кримському мосту заборонили автобусам та фурам ним їздити

Так звана окупаційна "влада" Криму заборонила вантажівкам рухатися незаконно збудованим Керченським мостом після вибуху і подальшої пожежі, які відбулися 8 жовтня.

Кримським мостом, де після вибуху було зруйновано частину дорожнього покриття, окупанти дозволили рухатися поки що лише легковим авто.

Про це заявив призначений Кремлем так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, пишуть Крим.Реалії.

Маріонетка Путіна заявив, що така заборона діятиме до "особливого розпорядження". Він додав, що окупанти посили роботу щодо "забезпечення транспортної безпеки" на об'єктах морського транспорту в Криму.

"Проїзд Кримським мостом до особливого розпорядження буде дозволено тільки для легкових автомобілів, вантажівки продовжать відправляти поромами", - повідомив Аксьонов.

За даними ЗМІ, окупанти організували перевезення автобусів і великовантажних автомобілів поромом. Їх возитимуть маршрутом Керченський морський рибний порт - порт "Кавказ". Автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонн та пасажири перевозитимуться за маршрутом порт "Крим" - порт "Кавказ".

Наразі перед Кримським мостом окупанти проводять огляд транспортних засобів та громадян.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, вранці суботи, 8 жовтня, у результаті вибуху було знищено дві секції Кримського мосту, який з’єднує окупований півострів із Росією. Цим вибухом було порушено найважливішу лінію постачання озброєння для російських військ, які воюють на півдні України, і завдано додаткового удару Кремлю, який і так зазнає постійних втрат на фронті.

Тим часом суспільство активно обговорює, як Путін буде мстити за підрив Кримського мосту. Коментуючи це, радник Офісу президента Олексій Арестович висловив думку, що Путін може може завдати по Україні ядерного удару, зокрема, атакувати ТЕЦ.

Натомість політологиня та дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин вважає, що хоча підрив Кримського мосту і є величезним ляпасом президенту РФ Володимиру Путіну, диктатор все ж не наважиться використати ядерну зброю проти України.

За останніми даними російської влади, внаслідок вибуху та пожежі загинуло щонайменше 5 людей.

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