Окупанти пізно ввечері обстріляли житлову багатоповерхівку на Харківщині

Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області пізно ввечері 1 грудня.

Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що агресори влучили в житловий будинок у Клугіно-Башкирівці.

Прессекретар обласного управління ДСНС Євген Василенко повідомив, що в результаті удару постраждала одна жінка, яка отримала поранення.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що у цьому будинку проживало мало людей.

Крім того, місцеві пабліки оприлюднили перші фото з місця події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська 12 разів обстріляли Херсон протягом 1 грудня, внаслідок чого загинула людина, ще одна – постраждала.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині під час ворожого обстрілу напередодні загинула дитина, яка не доїхала додому кілька метрів.

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