Окупанти планують атакувати Авдіївський коксохімічний завод - ISW

Російська окупаційна армія переткнула залізничну колію поблизу Степового та, ймовірно, готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Український військовий спостерігач заявив, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський пропагандист стверджував, що 1 листопада окупанти підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Вони завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу. Проте, за словами пропагандиста, українська протиповітряна оборона заважає завдати потужних ударів по цьому районі.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти. За його словами, темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Нагадаємо, військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що бої за місто Авдіївку на Донеччині в тактичному плані відрізняються від оборони тимчасово втрачених українських міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Соледара та Бахмута. Він припускає, що тут може виникнути "пастка для росіян".

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