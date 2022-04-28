"Окупанти планують приєднати Херсонську область до Криму" - мер міста Колихаєв

Ігор Колихаєв впевнений, що російські загарбники не планують проведення "референдуму".

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум. Раніше вони анонсували, що “референдум” відбудеться до 10 травня, але потім їхні плани змінилися.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв в інтерв’ю виданню "Новое время".

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“Призначені комендант області і комендант міста. Вони призначили нового голову обласної адміністрації - Сальдо Володимира Васильовича, та нового міського голову — Кобця Олександра Юрійовича. Щодо "референдуму". У мене немає чіткої інформації. Спілкуюся з мешканцями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде "референдум". На коли вони будуть його планувати — важко зараз сказати. Що я бачу: "референдуму" не буде. Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до "референдуму" немає”, - сказав він про ситуацію в місті.

Нагадаємо, що 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а більше 40% населення вже виїхали з міста.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму". Окупанти друкують бюлетені та уточнюють особисті дані місцевих жителів. Водночас вони не дозволяють українцям виїжджати за межі захопленої ними території.

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