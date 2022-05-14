Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині як зробили це у Криму 2014 року - Денісова

Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині як зробили це у Криму 2014 року - Денісова

Російські окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Почати "перепис" планують у понеділок, 16 травня, і завершити до кінця місяця.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами. При собі вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю. В оголошеннях вказується, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку", - зазначила вона.

Також Денісова наголосила, що окупанти наразі розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій регіону.

"Враховуючи те, що ідея з "референдумом" на Херсонщині провалилася, російські окупанти розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема і створення так званого кримського федерального округу. Відповідно до Гаазької конвенції 1907 року, четвертої Женевської конвенції 1949 року, Додаткового протоколу 1 до Женевської конвенції 1977 року окупаційна держава не набирає суверенітету над окупованою територією і повинна дотримуватись законодавства, діючого на такій території", - заявила уповноважена ВРУ з прав людини та закликала ООН врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 80-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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